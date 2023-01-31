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19:30, 31 января 2023 года Должанский район отпраздновал 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Здесь прошла целая череда патриотических мероприятий.





Должанский район Орловской области отметил 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С 25 по 30 января здесь прошла череда патриотических мероприятий.



Советские войска освобождали эту землю от врага в январе 1943. В честь памятной даты в Долгом и населенных пунктах района состоялись митинги, возложения цветов, литературно-музыкальная композиция, акция "Вечный огонь" и другие события, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Фото реготделения СРП









Ольга СУПОНЕВА





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