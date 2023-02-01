Главная » Новости



9:30, 1 февраля 2023 года Автопарк орловской "Спецавтобазы" продолжает пополняться Накануне предприятие получило четыре комбинированных дорожных машины и шнекоротор.





Орловская "Спецавтобаза" уже получила 11 из 17 запланированных новых дорожных машин. Как сообщили в мэрии областной столицы, накануне предприятию доставили четыре комбинированных дорожных машины и шнекороторный снегоочиститель. КДМ представляет из себя самосвал с функциями установки пескоразбрасывающего, плужного, щеточного или поливомоечного оборудования. За спецтехнику было заплачено свыше 50 миллионов рублей. Все машины - отечественного производства.



В скором времени предприятие ожидает поставки пяти тракторов и автогрейдера.



Фото: мэрия Орла





Орловское Информбюро





Новости СМИ2