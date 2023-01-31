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20:00, 31 января 2023 года В Орловском социальном кластере отметили призеров специальной Олимпиады Третье место в танцевальном состязании заняли Ксения Шмыгина и Алексей Бутусов.





В Орловском социальном кластере поздравили и наградили призеров специальной Олимпиады. Она состоялась в Казани. Участие в ней приняли две тысячи человек из разных регионов России и Республики Беларусь.



Орловцы Ксения Шмыгина и Алексей Бутусов заняли третье место в номинации "Исполнительское искусство". Танец "Палка о двух концах или занимательная уборка" – постановка Валерии Мамченко. Уже второй год она занимается с особыми ребятами в центре "Равные".



Это второй успех Ксении и Алексея на специальной Олимпиаде. В прошлом году они заняли там второе место.





Татьяна Тимохина





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