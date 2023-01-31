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17:20, 31 января 2023 года

Стало известно, какая фирма отремонтирует мост через Рыбницу в Орловской области

В порядок предстоит привести переправу в Свердловском районе.


Опереден подрядчик, который займется реконструкцией моста через реку Рыбницу в Свердловском районе. За работу возьмется фирма ООО "Дорожное эксплуатационное предприятие №132".

Такую информацию приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

-  Подрядчик выполнит инженерные изыскания, осуществление подготовки проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту моста, - гласит сообщение. 

По плану, ремонт объекта должен завершиться к 23 ноября 2023. Цена вопроса - 88,1 миллиона рублей. 

Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА
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