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20:30, 31 января 2023 года На главной площади Орла разобрали новогоднюю елку Из праздничного антуража остался только каток и баннер с поздравлениями.













Накануне 2023 года украшения в городе появились в середине декабря, они радовали орловцев и гостей областного центра больше месяца. Отметим, что на площади все еще продолжает работу ледовый каток под открытым небом. В Орле продолжается демонтаж новогодних украшений и инсталляций. Так, на площади Ленина разобрали главную городскую елку.Накануне 2023 года украшения в городе появились в середине декабря, они радовали орловцев и гостей областного центра больше месяца. Отметим, что на площади все еще продолжает работу ледовый каток под открытым небом.





Ольга СУПОНЕВА





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