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21:00, 31 января 2023 года Орловец поделился секретами ювелирного дела Дмитрий Михалев в профессии уже четверть века.





Ювелиры отмечают профессиональный праздник 31 января. Эти люди создают авторские работы, разрабатывают эскизы, делают огранку камней, собирают изделия. Чаще всего орловцы заказывают кольца, цепочки и крестики. Орловец Дмитрий пошел по стопам отца. Работать с камнями учился два года на алмазном предприятии, теперь занимается собственным делом. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Татьяна Тимохина





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