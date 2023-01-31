В Покровском районе завершается ремонт Дросковской школы

На работы ушло 13,5 миллионов рублей.

Сдать здание после капитального ремонта планировали в 2022-м, но рост цен на строй материалы изменил планы подрядчика - опередить график не удалось, но в сроки контракта, а он на два года, уложились.

