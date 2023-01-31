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20:45, 31 января 2023 года

В Покровском районе завершается ремонт Дросковской школы

На работы ушло 13,5 миллионов рублей.


Сдать здание после капитального ремонта планировали в 2022-м, но рост цен на строй материалы изменил планы подрядчика - опередить график не удалось, но в сроки контракта, а он на два года, уложились.

На капитальный ремонт ушло 13,5 миллионов рублей. Сделали канализацию. Теперь уборные  теплые. Направление при проектировании взяли на "доступную среду", есть санузел для ребят с ограниченными возможностями здоровья, но с большим желанием учиться. Таких сейчас шестеро. Кровля готова, заменили проводку, сделали потолок и полы.

Вентиляцию в пищеблоке пришлось прокладывать с нуля. Ее в здании 65 года постройки не было. На оснащение заложили почти 8 миллионов рублей. Будет оборудован класс для группы продленного дня, а еще пионерский и кабинет дефектолога.  Особое вниманиеуделено безопасности. Здесь будет пропускная система, камеры видеонаблюдения тоже уже смонтированы.

 




Анна Вайсергисер
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