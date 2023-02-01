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21:50, 31 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Сегодня в Сосковском районе почтили память героя Муслима Якубова. - Рост цен на строительные материалы из за санкций, стройку в Дросково не остановил. - Простуды все еще атакуют орловцев.

- Покорители драгоценных камней и металлов. сегодня отмечают свой профессиональный праздник.





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