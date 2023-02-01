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9:15, 1 февраля 2023 года В пожаре в мценской пятиэтажке погиб пенсионер Огнеборцами спасены пять человек.





31 января в 18:41 мценские огнеборцы получили сигнал о возгорании в квартире на первом этаже жилого дома в Первом Микрорайоне города Мценска. К приезду пожарных в жилье виднелось пламя, подъезд был сильно задымлен. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 10 человек, спасли пятерых.



К сожалению, огонь унес жизнь 69-летнего мужчины. Его тело нашли в сгоревшей квартире. Пламя уничтожило 6 квадратных метров комнаты, дальнейшее распространение стихии удалось сдержать пожарным.



Причины случившегося выясняют специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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