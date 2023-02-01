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10:00, 1 февраля 2023 года Школьные автобусы в Орловской области охраняют силовики Росгвардия держит под контролем больше пятидесяти машин.





В Орловской области школьные автобусы охраняют росгвардейцы. Под защитой силовиков находится больше 50 машин.



За прошлый год к пульту охраны подключили 59 автобусов, которые подвозят детей на учебу в 23 районах региона.



- В каждом автобусе установлена тревожная кнопка, нажать на которую может и водитель, и сопровождающий детей педагог. Сигнал передается на пульт вневедомственной охраны, далее дежурный сотрудник Росгвардии направляет к месту происшествия ближайшую группу задержания, что позволяет сократить время прибытия до нескольких минут, - рассказал Максим Сиротинин, заместитель начальника управления вневедомственной охраны.









Ольга СУПОНЕВА





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