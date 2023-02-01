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10:30, 1 февраля 2023 года

На Орловщине снизилось число детей без родительского попечения

За два года достигнуто семипроцентное уменьшение.


За два года в Орловской области на 7% уменьшилось число детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в регдепартаменте соцзащиты. На начало текущего года таких детей в регионе насчитывалось 1 675.  

В минувшем году новый дом нашли 210 ребят. Из них 160 детей взяты под опеку, 36 – в приемные семьи, 14 – на усыновление. 

321 ребенок воспитывается и обучается в семи профильных организациях, а также в учреждениях профессионального образования. За последние годы число детей, неустроенных на воспитание в семьи и воспитывающихся в соответствующих учреждениях, сократилось в три раза.

Из всего числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 80% находится на воспитании в семьях. Это 1 334 ребенка. В семьях опекунов и попечителей воспитываются 700 детей, в приемных семьях – 634 ребенка.


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