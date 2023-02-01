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11:00, 1 февраля 2023 года Над строительством школы на Зеленина в Орле трудится сотня человек Как продвигаются работы, проверил замгубернатора Владимир Ивановский.





Строительство самой большой школы в Орле продолжается. Как идет работа, проверил заместитель губернатора Владимир Ивановский.



Сейчас 98 строителей трудятся над зданием на Зеленина. По информации пресс-службы областного правительства, готовность объекта составляет 58%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в срок до 30 мая 2023.



- Завершены работы по устройству внутренних сетей и внеплощадочных инженерных сетей канализации, водоснабжения. Ведутся работы по благоустройству и монтажу спортивного оборудования, установлена трансформаторная подстанция, смонтирована котельная и дымовая труба котельной , - отметили в пресс-службе.



Напомним, что стройка идет в рамках нацпроекта "Образование". Школа станет самой крупной в городе, она рассчитана на 1225 учеников.









Ольга СУПОНЕВА





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