Над строительством школы на Зеленина в Орле трудится сотня человек

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11:00, 1 февраля 2023 года
Над строительством школы на Зеленина в Орле трудится сотня человекКак продвигаются работы, проверил замгубернатора Владимир Ивановский.
Строительство самой большой школы в Орле продолжается. Как идет работа, проверил заместитель губернатора Владимир Ивановский.
Сейчас 98 строителей трудятся над зданием на Зеленина. По информации пресс-службы областного правительства, готовность объекта составляет 58%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в срок до 30 мая 2023.
- Завершены работы по устройству внутренних сетей и внеплощадочных инженерных сетей канализации, водоснабжения. Ведутся работы по благоустройству и монтажу спортивного оборудования, установлена трансформаторная подстанция, смонтирована котельная и дымовая труба котельной, - отметили в пресс-службе.
Напомним, что стройка идет в рамках нацпроекта "Образование". Школа станет самой крупной в городе, она рассчитана на 1225 учеников.
Ольга СУПОНЕВА