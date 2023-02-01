среда 1.02.2023 13:33:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:00, 1 февраля 2023 года

Над строительством школы на Зеленина в Орле трудится сотня человек

Как продвигаются работы, проверил замгубернатора Владимир Ивановский.


Строительство самой большой школы в Орле продолжается. Как идет работа, проверил заместитель губернатора Владимир Ивановский. 

Сейчас 98 строителей трудятся над зданием на Зеленина. По информации пресс-службы областного правительства, готовность объекта составляет 58%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в срок до 30 мая 2023. 

Завершены работы по устройству внутренних сетей и внеплощадочных инженерных сетей канализации, водоснабжения. Ведутся работы по благоустройству и монтажу спортивного оборудования, установлена трансформаторная подстанция, смонтирована котельная и дымовая труба котельной, - отметили в пресс-службе.

Напомним, что стройка идет в рамках нацпроекта "Образование". Школа станет самой крупной в городе, она рассчитана на 1225 учеников. 



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.