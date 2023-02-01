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13:00, 1 февраля 2023 года Травматологи больницы Семашко в Орле расширят спектр высокотехнологичных операций Такие вмешательства в профильном отделении проводят уже 10 лет.





Перелом шейки бедра – частая проблема, с устранением которой сталкиваются травматологи. Особенно страдают от нее пожилые люди, но специалисты отмечают, что эта травма молодеет. С ней успешно справляются специалисты отделения травматологии больницы имени Семашко в Орле. Соответствующая операция выполняется едва ли не ежедневно, квота на это вмешательство с текущего года не нужна.



10 лет назад здесь начали выполнять высокотехнологичные операции, в том числе замены суставов, включая коленные. Спектр таких вмешательств будет расширяться.



Традиционные и новые операции в больнице Семашко теперь будут выполнять не только жителям Орла, но и всего региона.





Елена Литинская





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