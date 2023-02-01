среда 1.02.2023 13:33:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 1 февраля 2023 года

Травматологи больницы Семашко в Орле расширят спектр высокотехнологичных операций

Такие вмешательства в профильном отделении проводят уже 10 лет.


Перелом шейки бедра – частая проблема, с устранением которой сталкиваются травматологи. Особенно страдают от нее пожилые люди, но специалисты отмечают, что эта травма молодеет. С ней успешно справляются специалисты отделения травматологии больницы имени Семашко в Орле. Соответствующая операция выполняется едва ли не ежедневно, квота на это вмешательство с текущего года не нужна.

10 лет назад здесь начали выполнять высокотехнологичные операции, в том числе замены суставов, включая коленные. Спектр таких вмешательств будет расширяться.

Традиционные и новые операции в больнице Семашко теперь будут выполнять не только жителям Орла, но и всего региона.


Елена Литинская
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.