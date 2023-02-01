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10:15, 1 февраля 2023 года

Комсомольскую улицу в Орле капитально отремонтируют до 31 августа

Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика.


В Орле начался поиск подрядной фирмы, которая займется ремонтом улицы Комсомольской. Дорожникам предстоит привести в порядок участок от Карачевского до Кромского шоссе, работа впереди масштабная, а срок сдачи объекта - 31 августа 2023.

Комсомольская попала в претенденты на капитальный ремонт в рамках нацпроекта. По плану, здесь не только обновят асфальт, но и обустроят тротуары, заменят фонари, высадят газон и деревья, смонтируют дождеприемники. Также рабочие должны будут обустроить велодорожки, привести в порядок дорогу-дублер, отремонтировать покрытие трамвайных остановок и переходов через пути, установить новые остановочные павильоны, урны, светофоры и так далее. 

Сумма контракта превышает 336 миллионов рублей. 





Ольга СУПОНЕВА
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