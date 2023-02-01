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11:30, 1 февраля 2023 года

В Орловской области прошел автопробег в честь Героя СССР Сергея Тюленина

Мероприятие было приурочено к 80-летию гибели одного из основателей штаба организации "Молодая гвардия".


31 января в Орловской области состоялся автопробег, приуроченный к 80-летию гибели героя СССР и одного из основателей штаба организации "Молодая гвардия" Сергея Тюленина. Организаторами выступили молодые орловские автомобилисты. К энтузиастам в качестве пассажиров присоединились ребята из молодежных патриотических организаций, поисковики, студенты.

Автоколонна проехала от Центра патриотического воспитания "Патриот-57" в Орле до деревни Нечаево Корсаковского района, где прошел памятный митинг. К подножию памятника Сергею Тюленину возложили цветы. 

Сергей Тюленин родился 12 августа 1925 года в селе Киселево Новосильского уезда Орловской губернии. Сейчас это Корсаковский район. В 1926 году семья Тюлениных переехала на Украину в поселок Сорокино, в 1938 году ставший городом Краснодон. Во время фашистской оккупации Тюленин стал членом штаба и начальником боевой группы "Молодой гвардии". Участвовал в поджоге биржи труда, что спасло две тысячи молодых краснодонцев от угона на работы в Германию. В январе 1943 Тюленин был схвачен. В последний день месяца, после жестоких пыток, в числе других участников "Молодой гвардии" был сброшен в шурф шахты.


Игорь Свеженцев
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