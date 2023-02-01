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12:30, 1 февраля 2023 года В Орловской области застройщикам предоставят субсидии на возмещение расходов В связи с компенсацией процентной ставки по ипотечным кредитам.





В Орловской области застройщики смогут получить субсидии в связи с компенсацией процентной ставки по ипотечным кредитам. Отбор строительных компаний, которые могут рассчитывать на компенсацию, объявил департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.



Выплата предусматривается из бюджета области.



- Застройщикам возместят часть понесенных ими расходов в связи с компенсацией части процентной ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым кредитными организациями гражданам для приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья на территории региона, - прокомментировали в пресс-службе правительства Орловской области.



Прием заявок стартовал 1 февраля и продлится до 10 числа текущего месяца. Подробнее здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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