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12:00, 1 февраля 2023 года В Орле завершается череда крупных соревнований по стрельбе из лука Уже определились обладатели наград Кубка и Чемпионата страны, международных соревнований, а также чемпионата и кубка по стрельбе из бесприцельных луков.





Эти турниры собирают сильнейших стрелков нашей страны. Но есть регионы, где стрельба из лука – главный спорт. Подробнее – в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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