В Орле объявлен конкурс на лучшее чучело Масленицы

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8:00, 2 февраля 2023 года
В Орле объявлен конкурс на лучшее чучело МасленицыЮных горожан приглашают к участию: нужно своими руками создать куклу для проводов зимы.
В Орле Детский парк объявил конкурс на лучшее чучело Масленицы. Поучаствовать в нем могут маленькие и юные горожане, победителей определят в четырех возрастных группах.
Для участия нужно создать своими руками куклу-Масленицу, символ уходящей зимы. Принять участие могут дошколята и школьники, воспитанники центров творчества, школ искусств в возрасте до 18 лет. Можно поработать над чучелом как в группе, так и индивидуально. Важное условие: рост Масленицы должен быть не менее метра. А материалы могут быть любыми.
- Заявки на участие принимаются до 17:00 20 февраля на электронную почту [email protected], - сообщили в горадминистрации.
В сам день празднования Масленицы, который в этом году выпал на 26 февраля, куклу нужно будет принести в Детский парк, где жюри оценит работы. Победители в каждой возрастной категории получат призы.
Ольга СУПОНЕВА