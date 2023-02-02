Главная » Новости



8:00, 2 февраля 2023 года В Орле объявлен конкурс на лучшее чучело Масленицы Юных горожан приглашают к участию: нужно своими руками создать куклу для проводов зимы.









Для участия нужно создать своими руками куклу-Масленицу, символ уходящей зимы. Принять участие могут дошколята и школьники, воспитанники центров творчества, школ искусств в возрасте до 18 лет. Можно поработать над чучелом как в группе, так и индивидуально. Важное условие: рост Масленицы должен быть не менее метра. А материалы могут быть любыми.



- Заявки на участие принимаются до 17:00 20 февраля на электронную почту горадминистрации.



В сам день празднования Масленицы, который в этом году выпал на 26 февраля, куклу нужно будет принести в Детский парк, где жюри оценит работы. Победители в каждой возрастной категории получат призы. В Орле Детский парк объявил конкурс на лучшее чучело Масленицы. Поучаствовать в нем могут маленькие и юные горожане, победителей определят в четырех возрастных группах.Для участия нужно создать своими руками куклу-Масленицу, символ уходящей зимы. Принять участие могут дошколята и школьники, воспитанники центров творчества, школ искусств в возрасте до 18 лет. Можно поработать над чучелом как в группе, так и индивидуально. Важное условие: рост Масленицы должен быть не менее метра. А материалы могут быть любыми.- Заявки на участие принимаются до 17:00 20 февраля на электронную почту [email protected] , - сообщили вВ сам день празднования Масленицы, который в этом году выпал на 26 февраля, куклу нужно будет принести в Детский парк, где жюри оценит работы. Победители в каждой возрастной категории получат призы.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2