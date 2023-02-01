Орловцы передали 60 килограммов меда военным

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14:00, 1 февраля 2023 года
Орловцы передали 60 килограммов меда военнымГорожане продолжают приносить посылки для бойцов, принимающих участие в спецоперации.
На ярмарках в Орле продолжается сбор посылок для военных, принимающих участие в спецоперации. Горожане приносят посылки для бойцов. Например, на минувших выходных двое мужчин передали целых 60 килограммов меда.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, орловцы передают в палатки "Своих не бросаем" чай, крупы, тушенку, многие переводят денежные средства, которые также пойдут на нужды военнослужащих. А кто-то приносит и письма солдатам, написанные детьми.
В Орловской области продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.
Фото из архива
Ольга СУПОНЕВА