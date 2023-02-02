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7:30, 2 февраля 2023 года В Орле откроется выставка в честь писателя Пришвина Экспозиция "Путешествие длиною в жизнь" посвящена 150-летию со дня рождения литератора.





Выставка, посвященная юбилейной дате со дня рождения Михаила Пришвина, откроется в Орле. В честь 150-летней годовщины орловцам и гостям города будет доступна экспозиция "Путешествие длиною в жизнь".



Гости музея Тургенева, а именно здесь разместится новая выставка, увидят документы, книги, вещи и фотографии из семейного архива, а также авторские фотоработы и тексты писателя.



Открытие состоится 3 февраля в 15.00

Адрес: ул. Тургенева, 11



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Ольга СУПОНЕВА





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