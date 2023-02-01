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13:30, 1 февраля 2023 года Юные прихожане помогают в богослужениях в Троице-Васильевском храме Орла Ребята учатся здесь в воскресной школе.





Духовные знания в Троице-Васильевском храме получают 20 школьников. Они помогают отцу Евгению во время службы и занимаются в воскресной школе. Юные звонари возвещают прихожан о начале службы, помогают в алтаре, читают благодарственные молитвы.



Перед службой с ребятами обязательно проводят инструктаж. Они должны быть сконцентрированы на молитве, осознавать важность момента – спешка здесь лишняя. Подробнее – в сюжете Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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