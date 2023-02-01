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15:30, 1 февраля 2023 года Весь 2023 год в Орловской области будут отмечать день рождения Тургенева В регионе пройдет череда мероприятий в честь великого земляка.









Локацией для мероприятий станет музей-заповедник Спасское-Лутовиново. В феврале здесь откроется выставка, которая расскажет о вкладе Тургенева в культуру. В июне



Следить за событиями можно на

пройдет ежегодный Всероссийский Тургеневский праздник, в июле - Тургеневский шахматный турнир, в сентябре - фестиваль "Записки охотника", а в ноябре гостей ждет выставка "Наброски на полях. Тургенев как рисовальщик", где будут представлены зарисовки писателя.Следить за событиями можно на сайте Спасского-Лутовиново. В 2023 году празднуется 105-я годовщина со дня рождения Ивана Тургенева. В честь юбилейной даты в Орловской области, на родине писателя, пройдет череда праздничных событий.Локацией для мероприятий станет музей-заповедник Спасское-Лутовиново. В феврале здесь откроется выставка, которая расскажет о вкладе Тургенева в культуру. В июне







Ольга СУПОНЕВА





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