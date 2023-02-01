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15:00, 1 февраля 2023 года Большинство транспортных преступлений на Орловщине относится к наркотикам и кражам В транспортной прокуратуре озвучили итоги работы в минувшем году. О них корреспондент ГТРК "Орел" Даниил Борисов побеседовал с главой регионального ведомства Матвеем Степановым.











Даниил Борисов





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