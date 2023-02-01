Новое в социальной поддержке граждан с 1 февраля 2023 года

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11:53, 1 февраля 2023 года
Новое в социальной поддержке граждан с 1 февраля 2023 годаС 1 февраля 2023 года проиндексированы размеры социальных выплат.
С учетом сложившегося за 2022 год индекса потребительских цен индексацию выплат, пособий и компенсаций планируется провести на 11,9%.
Предполагается увеличить порядка 40 пособий и компенсаций, в частности будут проиндексированы размеры некоторых социальных выплат инвалидам, ветеранам, Героям СССР, РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Индексация затронет увеличение материнского капитала и отдельные пособия для семей с детьми.
- Индексация выплат позволит повысить социальную поддержку льготных категорий граждан. Меры своевременные и необходимые, - подчеркнула эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирина Горбова.