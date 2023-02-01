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14:30, 1 февраля 2023 года

Водителям орловского ТТП увеличили премиальные

С 1 февраля они выросли с 1% от выручки до 10%.


С 1 февраля в орловском "Трамвайно-троллейбусном предприятии" увеличен размер премиальных выплат водителям – с 1% от выручки до 10%. Об этом сообщили в мэрии Орла.
Если, например, раньше, привозя 100% плана, водитель получал, грубо говоря, 2 000 рублей, то теперь эта сумма составит 10 000. Раньше премиальные начисления составляли 1% от выручки, теперь же эта сумма возрастает до 10%, – прокомментировала нововведение и.о. руководителя предприятия Татьяна Иванова.
Как добавили в городской администрации, при чистой зарплате в 35 000 рублей полностью выполнивший план водитель сможет получать в месяц от 45 до 47 тысяч рублей.

К слову, в ТТП все еще есть вакансии водителя. С условиями можно ознакомиться на сайте мэрии, перейдя по ссылке.


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