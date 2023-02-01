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12:20, 1 февраля 2023 года Бойцам в районе Кременной передадут новую гуманитарную посылку от Орловщины Сбор груза уже идет. Активно к процессу подключился Болховский район.





Орловская область продолжает оказывать поддержку бойцам, задействованным в специальной военной операции. По поручению губернатора Андрея Клычкова, новый гуманитарный груз будет собран и передан солдатам в районе Кременной (ЛНР). К процессу формирования посылки особенно активно подключились предприниматели и жители Болховского района.



Списки нужных вещей уточняются у самих военных. В этот раз бойцам передадут инструменты для возведения блиндажей: болгарки, шуруповерты и саморезы, гвозди, молотки и топоры, лопаты, бензопилы. Также в груз войдут походные печи, полиэтиленовая пленка, пенофол, строительные перчатки, газовые горелки, плиты и многое другое. Традиционно в посылку включат продовольствие, медикаменты, одежду.



Орловцы могут присоединиться как к этому, так и к последующему сборам. Реквизиты и адрес пункта сбора указаны на сайте правительства Орловской области.





Орловское Информбюро





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