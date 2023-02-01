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12:50, 1 февраля 2023 года В Орле полиция разыскивает беглецов из специализированного медучреждения Всех, кто знает что-либо о возможном месте пребывания мужчин, просят сообщать в органы внутренних дел.





Полицейские в Орле разыскивают двоих мужчин, самовольно покинувших специализированное медучреждение. Беглецы пропали 30 января.



УМВД распространило ориентировку. Согласно которой, идет поиск Битюкова Дмитрия Александровича 1994 года рождения и Дубровина Сергея Сергеевича 1992 года рождения. Первый был одет в черную куртку с мехом, светлые джинсы, а второй в светлый спортивный костюм. С 30 января ничего не известно об их местонахождении.



- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в ОМВД России "Орловский", находящийся по адресу: г. Орел, ул. Андрианова, д. 6 или по телефонам: 8 (4862) 416109, 400852, 410002, или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется, - обратились к орловцам в полиции.





Ольга СУПОНЕВА





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