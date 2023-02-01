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16:30, 1 февраля 2023 года В Орле жильцы и пожарные спасли из горящей квартиры двоих мужчин Огонь разгорелся в квартире многоэтажки на улице Красина 31 января.





Накануне, 31 января, в многоэтажке на улице Красина в Орле случился пожар. Из полыхающей квартиры удалось спасти двоих человек, помощь в этом оказали жильцы дома.



Возгорание случилось поздним вечером в трешке на первом этаже. К тому моменту, как на место ЧП прибыли пожарные, квартиру уже сильно задымило. Жители дома смогли вывести из жилища одного мужчину, еще одного вызволили пожарные. Обоим понадобилась помощь врачей.



- В результате пожара в помещении спальни выгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается специалистами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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