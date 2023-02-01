среда 1.02.2023 18:46:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:00, 1 февраля 2023 года

Андрей Клычков поделился свежими фото со стройки футбольного манежа в Орле

Губернатор рассказал о том, как продвигается работа по возведению крупного спортивного объекта.


Андрей Клычков рассказал о строительстве футбольного манежа в Орле. Губернатор поделился свежими фото со стройки и посвятил орловцев в текущий ход работ.
Площадь спортивного объекта, который возводят в рамках нацпроекта "Демография", превысит 9,5 тысячи квадратных метров. Он будет представлять собой спортивный блок с пристроенным бытовым помещением в четыре этажа. 


На 100% выполнена кирпичная кладка перегородок 1 этажа, бетонирование колонн лестничных клеток и лифтовых шахт второго этажа. Завершены пуско-наладочные работы канализационно-насосной станции, на 30% выполнены инженерные работы по ливневой канализации в здании манежа, на 50% выполнено устройство наружного водопровода, - рассказал глава региона.

Работа идет по графику. Андрей Клычков отметил, что будет и дальше информировать о ходе стройки. 

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.