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17:00, 1 февраля 2023 года Андрей Клычков поделился свежими фото со стройки футбольного манежа в Орле Губернатор рассказал о том, как продвигается работа по возведению крупного спортивного объекта.







Площадь спортивного объекта, который возводят в рамках нацпроекта "Демография", превысит 9,5 тысячи квадратных метров. Он будет представлять собой спортивный блок с пристроенным бытовым помещением в четыре этажа.





Андрей Клычков рассказал о строительстве футбольного манежа в Орле. Губернатор поделился свежими фото со стройки и посвятил орловцев в текущий ход работ.Площадь спортивного объекта, который возводят в рамках нацпроекта "Демография", превысит 9,5 тысячи квадратных метров. Он будет представлять собой спортивный блок с пристроенным бытовым помещением в четыре этажа. - На 100% выполнена кирпичная кладка перегородок 1 этажа, бетонирование колонн лестничных клеток и лифтовых шахт второго этажа. Завершены пуско-наладочные работы канализационно-насосной станции, на 30% выполнены инженерные работы по ливневой канализации в здании манежа, на 50% выполнено устройство наружного водопровода, - рассказал глава региона.



Работа идет по графику. Андрей Клычков отметил, что будет и дальше информировать о ходе стройки.













Ольга СУПОНЕВА





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