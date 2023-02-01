Андрей Клычков поделился свежими фото со стройки футбольного манежа в Орле

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17:00, 1 февраля 2023 года
Андрей Клычков поделился свежими фото со стройки футбольного манежа в ОрлеГубернатор рассказал о том, как продвигается работа по возведению крупного спортивного объекта.
Андрей Клычков рассказал о строительстве футбольного манежа в Орле. Губернатор поделился свежими фото со стройки и посвятил орловцев в текущий ход работ.
Площадь спортивного объекта, который возводят в рамках нацпроекта "Демография", превысит 9,5 тысячи квадратных метров. Он будет представлять собой спортивный блок с пристроенным бытовым помещением в четыре этажа.
- На 100% выполнена кирпичная кладка перегородок 1 этажа, бетонирование колонн лестничных клеток и лифтовых шахт второго этажа. Завершены пуско-наладочные работы канализационно-насосной станции, на 30% выполнены инженерные работы по ливневой канализации в здании манежа, на 50% выполнено устройство наружного водопровода, - рассказал глава региона.
Работа идет по графику. Андрей Клычков отметил, что будет и дальше информировать о ходе стройки.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Ольга СУПОНЕВА