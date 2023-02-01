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14:42, 1 февраля 2023 года

Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Сосковском районе

Губернатор Орловской области посетил социальные объекты, памятные мероприятия, а также пообщался с жителями.


31 января губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Сосковский район. В местной средней школе глава региона поучаствовал в церемонии открытия памятной доски в честь Муслима Якубова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Молодой человек был посмертно награжден Орденом Мужества.

После Андрей Клычков встретился с местными жителями, обсудил с ними десяток важных для района вопросов. Затронули тему продолжения работ по ремонту автодороги "Нарышкино – Сосково". Глава региона отметил, что они уже запланированы. Вместе с этим жители попросили привести в порядок несколько дорог районного значения, капитально отремонтировать один детский сад и построить в райцентре хоккейный корт. 

Что касается результатов работы властей района в 2022-м году, то ими были достигнуты все показатели по нацпроектам, а по итогам пяти лет бюджет муниципалитета увеличился в три раза.


Антон Киселёв
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