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14:42, 1 февраля 2023 года Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Сосковском районе Губернатор Орловской области посетил социальные объекты, памятные мероприятия, а также пообщался с жителями.





31 января губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Сосковский район. В местной средней школе глава региона поучаствовал в церемонии открытия памятной доски в честь Муслима Якубова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Молодой человек был посмертно награжден Орденом Мужества.



После Андрей Клычков встретился с местными жителями, обсудил с ними десяток важных для района вопросов. Затронули тему продолжения работ по ремонту автодороги "Нарышкино – Сосково". Глава региона отметил, что они уже запланированы. Вместе с этим жители попросили привести в порядок несколько дорог районного значения, капитально отремонтировать один детский сад и построить в райцентре хоккейный корт.



Что касается результатов работы властей района в 2022-м году, то ими были достигнуты все показатели по нацпроектам, а по итогам пяти лет бюджет муниципалитета увеличился в три раза.





Антон Киселёв





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