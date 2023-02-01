В Орловской области за неделю более 7 тысяч человек заболели респираторными инфекциями

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17:30, 1 февраля 2023 года
В Орловской области за неделю более 7 тысяч человек заболели респираторными инфекциямиПрирост составил 14%.
О росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области. С 23 января по 29 января специалисты зарегистрировали 7 152 случая острых респираторных вирусных инфекций. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается среди школьников.
В ведомстве напоминают о недопустимости самолечения. При появлении симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы получить профессиональные рекомендации по лечению.
Сергей СИЛАЕВ