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18:00, 1 февраля 2023 года В Орле обсудили безопасность объектов связи и СМИ Этой теме посвятили сегодняшнее заседание регионального оперативного штаба.





1 февраля в Орле состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба. Ключевой темой собрания стали вопросы обеспечения безопасности работы и антитеррористической защиты объектов связи, а также информационной безопасности объектов СМИ.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что с учетом потенциальных угроз в сфере связи, радиоэлектроники и интернет-коммуникаций стоит задача обеспечить нужный уровень антитеррористической защищенности указанных объектов.



Фото: региональный информационный портал





Орловское Информбюро





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