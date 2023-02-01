Орловский военнослужащий водрузил Знамя Победы под Херсоном

Бойцы записали видео из зоны СВО.

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губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Глава региона рассказал, что военнослужащие не только храбро сражаются, но и выполняют обещания.

– Посещая пункты мобилизации, учебные части, места дислокации наших ребят, мы передаем им несколько флагов – флаг России, Орловской области и знамя Победы. Это добрая традиция, которую мы инициировали на Орловщине. Вручая стяги, всегда прошу об одном условии – вернуть знамена домой, приехать с ними на родную землю живыми и здоровыми, - написал губернатор.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова