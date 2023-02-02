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8:30, 2 февраля 2023 года

Мэр Орла Юрий Парахин оценил масштабы грядущей весенней уборки

С коллегами, в числе прочего, он обсудил снос аварийных деревьев.


Мэр Орла Юрий Парахин оценил масштабы весенней уборки. Он провел с коллегами выездное совещание, наметив планы по наведению порядка в городе на грядущий теплый сезон.

Речь зашла о вырубке аварийных деревьев, обрезке веток и высадке саженцев. Также обсудили чиновники и уборку улиц от остатков песка, которым посыпали тротуары в гололедицу. Еще речь зашла об уборке автомобильных шин с улиц города.

- Насчет шин, уверен, каждый сознательный гражданин понимает, что это мусор, и вреда от них больше, чем пользы. В городе организован еженедельный сбор покрышек и вывоз их для утилизации. Если обладаете информацией, откуда их надо убрать, – дайте мне обратную связь, - обратился к орловцам мэр. 




Ольга СУПОНЕВА
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