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18:30, 1 февраля 2023 года Будущим орловским железнодорожникам рассказали о подвигах участников Сталинградской битвы Завтра в России отметят 80-ю годовщину разгрома фашистских войск под городом на Волге.





2 февраля в России будет отмечаться 80-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом. Накануне этого события для студентов Орловского техникума путей сообщения провели урок памяти. Молодым людям рассказали о подвигах защитников города на Волге.



Сегодня о событиях тех лет в Орловской области могут рассказать лишь два непосредственных участника битвы. В этом году ветеранам исполнится по 100 лет. Ребята написали им письма.



В силу возраста герои не смогут принять участия в торжественных мероприятиях. От их имени волонтеры возложат цветы к мемориалам.



Также письма от студентов отправятся к участникам СВО. Передадут их в феврале с ближайшей посылкой.





Анна Вайсергисер





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