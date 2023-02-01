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18:30, 1 февраля 2023 года

Будущим орловским железнодорожникам рассказали о подвигах участников Сталинградской битвы

Завтра в России отметят 80-ю годовщину разгрома фашистских войск под городом на Волге.


2 февраля в России будет отмечаться 80-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом. Накануне этого события для студентов Орловского техникума путей сообщения провели урок памяти. Молодым людям рассказали о подвигах защитников города на Волге.

Сегодня о событиях тех лет в Орловской области могут рассказать лишь два непосредственных участника битвы. В этом году ветеранам исполнится по 100 лет. Ребята написали им письма.

В силу возраста герои не смогут принять участия в торжественных мероприятиях. От их имени волонтеры возложат цветы к мемориалам.

Также письма от студентов отправятся к участникам СВО. Передадут их в феврале с ближайшей посылкой.


Анна Вайсергисер
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