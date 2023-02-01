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19:30, 1 февраля 2023 года Знаменские школьники получают уроки по кибербезопасности Занятия по информационной гигиене проходят как в рамках учебного цикла, так и во внеурочной деятельности.





Сегодня интернет проникает в нашу жизнь все глубже. Знать, как вести себя в сети, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, нужно знать всем. Лучше, чтобы эти важные знания были получены как можно раньше.



С этой целью в Знаменской средней школе проводят уроки по кибербезопасности. Они проходят как в рамках учебного цикла, так и во внеурочной деятельности.



На уроках ребятам показывают конкретные схемы проникновения мошенников в устройства: компьютеры, телефоны, планшеты и другие девайсы. Получить нужное злоумышленники могут через любой канал связи. Также ребятам рассказывают, как мошенники психологически воздействуют на человека, а также как этому противостоять.





Даниил Борисов





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