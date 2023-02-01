В Орловской области осудили шестерых человек за организацию азартных игр

Местные жители год занимались незаконной деятельностью.

Жители города Орла признаны виновными в " незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой" . Доказательства собирали сотрудники следственного комитета.

Следствие и суд установили, что орловцы с апреля 2020 года по апрель 2021 проводили азартные игры с использованием спецоборудования вне игорной зоны.

– Приговором суда осужденным, в зависимости от роли каждого, назначены наказания в виде штрафов в размере от 1 миллиона рублей, до лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.