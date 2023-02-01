"Спецавтобазу" Орла наделили полномочиями по отлову животных

В мэрии рассказали, что повлекут за собой изменения после преобразования из МУПа в МБУ.

31 января "Спецавтобаза" Орла преобразовалось в муниципальное бюджетное учреждение из муниципального унитарного предприятия. Теперь оно объединит полномочия по содержанию города и работе с безнадзорными животными.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, реорганизация продиктована федеральным законодательством и напрашивалась давно.

Во-первых, бюджетное учреждение сможет получать средства по фактически выполненным работам, во-вторых, новая форма позволит "Спецавтобазе" оптимизировать расходы.



При этом основные виды деятельности останутся теми же: уборка, ремонт дорог, содержание скверов, парков, однако добавятся полномочия по отлову и содержанию бездомных животных.