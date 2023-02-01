В Орле на месяц ограничат движение по нескольким мостам

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16:37, 1 февраля 2023 года
В Орле на месяц ограничат движение по нескольким мостамЭто связано с работами по освещению.
Об ограничениях рассказали в пресс-службе городской администрации. С сегодняшней полуночи в Орле на месяц ограничат движение по следующим участкам: Раздольный мост, Лужковский мост, мост Дружбы, Тургеневский мост, Октябрьский мост, путепровод "378 километров по улице Михалицына".
– Подчеркнем, что речь идет не о перекрытии движения! Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на перечисленных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Сергей СИЛАЕВ