В Орле на месяц ограничат движение по нескольким мостам

Это связано с работами по освещению.

Об ограничениях

рассказали

в пресс-службе городской администрации. С сегодняшней полуночи в Орле на месяц ограничат движение по следующим участкам: Раздольный мост, Лужковский мост, мост Дружбы, Тургеневский мост, Октябрьский мост, путепровод "378 километров по улице Михалицына".

– Подчеркнем, что речь идет не о перекрытии движения! Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на перечисленных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена, - сообщили в пресс-службе мэрии.