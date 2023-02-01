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16:46, 1 февраля 2023 года Достижения школьников и новый мост: Андрей Клычков оценил развитие Шаблыкинского района Накануне губернатор Орловской области побывал в муниципальном образовании с рабочим визитом.





В последний день января губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил с рабочим визитом Шаблыкинский район.



Глава региона оценил новый пешеходный мост через реку Мох. Старая деревянная переправа пришла в негодность еще в 2020-м году. Тогда из "Народного бюджета" были выделены деньги на проект новой переправы. Она появилась спустя год – уже полностью выполненная из металла, но без ограждений. В минувшем году нашелся инвестор, который устранил эту недоработку.



Также губернатор заглянул в Сомовскую школу. Андрей Клычков проверил новые кабинеты в учебном заведении. В рамках создания образовательного центра "Точка роста" помещения отремонтировали и установили новое оборудование. Первые личные научные достижения в биологии, химии, физике и робототехнике у ребят уже есть.



Проблемы, которые сегодня требуют решения, губернатор обсуждал вместе с жителями района на большой встрече в местном Доме культуры. Чаще других поднимался дорожный вопрос, а именно – о строительстве объездной Шаблыкино. Соответствующая заявка уже подана.





Антон Киселёв





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