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9:00, 2 февраля 2023 года Орловца подозревают в краже денег со счета умершей пенсионерки Ущерб составил около 21 тысячи рублей.





В Троснянском районе участковый нашел подозреваемого в краже 20 тысяч 770 рублей со счета умершей пенсионерки. Это были пенсионные накопления, пришедшие женщине уже после ее смерти, — сообщили в региональном УМВД.



Фигурантом является 50-летний знакомый умершей. Он снял деньги в банкомате и успел потратить их. Ущерб в этом случае был причинен госучреждению.



Окончания расследования и приговора мужчина будет ожидать на свободе, находясь под подпиской о невыезде.





Орловское Информбюро





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