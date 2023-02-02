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9:00, 2 февраля 2023 года

Орловца подозревают в краже денег со счета умершей пенсионерки

Ущерб составил около 21 тысячи рублей.


В Троснянском районе участковый нашел подозреваемого в краже 20 тысяч 770 рублей со счета умершей пенсионерки. Это были пенсионные накопления, пришедшие женщине уже после ее смерти, — сообщили в региональном УМВД.

Фигурантом является 50-летний знакомый умершей. Он снял деньги в банкомате и успел потратить их. Ущерб в этом случае был причинен госучреждению.

Окончания расследования и приговора мужчина будет ожидать на свободе, находясь под подпиской о невыезде.


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