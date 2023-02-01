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18:25, 1 февраля 2023 года Орловские следователи проведут проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Мценске Трагедия произошла 31 января.





Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области. В Мценске накануне загорелась одна из квартир в многоквартирном доме, в результате пожара одна из комнат выгорела. Спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины. – В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки примут процессуальное решение.





Сергей СИЛАЕВ





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