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20:36, 1 февраля 2023 года В Орловский онкологический диспансер поступило новое оборудование Его стоимость – более 80 миллионов рублей.





Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



– Оборудование мы ждали с прошлого года. С учетом санкций немного сдвинулся срок , - подчеркнул губернатор. По словам главы региона, в диспансер поступило оборудование под названием "Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа".





Сергей СИЛАЕВ





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