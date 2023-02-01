Главная » Новости



20:48, 1 февраля 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Закрыт по решению суда. Что теперь будет с пациентами Гемодиализного центра? - 2 миллиона рублей получает Саратов из Орла. Лотерея, изменившая жизнь.

- В Орловской области продолжают собирать посылки солдатам.

- В больнице Семашко теперь по-новому оперируют сложные переломы.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2