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21:00, 1 февраля 2023 года

Житель Орла выиграл почти два миллиона рублей в лотерею

Сначала орловец в случившееся не поверил.


Илья Саратов выиграл более 1 миллиона 900 тысяч рублей в лотерею. Парень – спортсмен, в школе занимался волейболом, затем выучился на учителя физкультуры, теперь получается профессию тренера. Лотерея для него как спортивный азарт.

Воспользоваться деньгами со специального счета можно будет только через полгода. Парень планирует увеличить сумму, поработав в сельской школе по программе "Земский учитель", а после потратить деньги на приобретение жилья.




Татьяна Тимохина
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