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9:30, 2 февраля 2023 года На Автовокзальной в Орле потушили пожар Горела бытовая постройка.





В первые сутки февраля пожарные Орловской области выезжали на ликвидацию различных ЧП и помощь людям больше десятка раз. В том числе, приходилось тушить пожары.



Так, возгорание произошло на Автовокзальной в Орле. Примерно в пять вечера очевидцы позвонили в МЧС: из бытового строения валил дым. Пожарные прибыли на место происшествия. Оказалось, что в хозпостройке полыхает бытовой мусор. Огонь удалось затушить. К счастью, никто не пострадал.



А в городе Мценске помощь сотрудников МЧС потребовалась, чтобы помочь медикам транспортировать мужчину до машины скорой помощи.



Всего за сутки у спасателей было 13 выездов.





Ольга СУПОНЕВА





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