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11:00, 2 февраля 2023 года В Ливнах на помощь застрявшему в заборе щенку пришли спасатели Чтобы вызволить бедолагу, пришлось разжимать прутья ограждения гидравлическим инструментом.





Орловские спасатели вновь не оставили в беде угодившего в нее четверолапого. В городе Ливны сотрудники МЧС вызволили собаку, застрявшую в заборе.



За помощью обратилась местная жительница: она рассказала, что в ограждении застрял щенок, заметила бедолагу она, когда прогуливалась с ребенком. Выбраться пес никак не мог, не помогла и помощь очевидцев. Тогда на место, улицу Костенко, прибыли пожарные.



- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они разжали стальной забор и освободили испуганное животное из западни. Женщина поблагодарила пожарных за отзывчивость и помощь собаке, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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