Главная » Новости



10:00, 2 февраля 2023 года В Знаменской школе увековечили память двух защитников Отечества "Парта героя" в учебном учреждении появилась в честь Героя Советского Союза Федора Калугина и старшего сержанта Анатолия Минеева, погибшего в Чечне.





В школах Орловской области продолжают открывать "Парты героев", увековечивая этим память защитников Отечества. В Знаменской СОШ парта открылась в честь Героя Советского Союза Федора Калугина и старшего сержанта Анатолия Минеева, погибшего в Чечне. Об этом сообщает региональный информационный портал. В торжественной церемонии поучаствовал глава регдепартамента образования Алексей Карлов.



Фото: региональный информационный портал





Орловское Информбюро





Новости СМИ2