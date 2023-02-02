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10:30, 2 февраля 2023 года

В Орле водитель "ВАЗа" проехал на красный и спровоцировал ДТП

Пострадала женщина на иномарке, в которую въехала отечественная легковушка.


Возле "Гринна" в Орле случилось ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. "ВАЗ" выехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку.

Подробнее о происшествии рассказали в УГИБДД региона. За рулем "двенадцатой" был 44-летний водитель, он двигался по Кромскому шоссе со стороны Комсомольской улицы. В этот момент от торгового центра выезжала дама на "Ситроене". Отечественный автомобиль протаранил иномарку, когда водитель решил проехать на запрещающий сигнал. 

В итоге сам мужчина не пострадал, а вот 41-летняя женщина получила травмы. 


Ольга СУПОНЕВА
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