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10:30, 2 февраля 2023 года В Орле водитель "ВАЗа" проехал на красный и спровоцировал ДТП Пострадала женщина на иномарке, в которую въехала отечественная легковушка.





Возле "Гринна" в Орле случилось ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. "ВАЗ" выехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку.



Подробнее о происшествии рассказали в УГИБДД региона. За рулем "двенадцатой" был 44-летний водитель, он двигался по Кромскому шоссе со стороны Комсомольской улицы. В этот момент от торгового центра выезжала дама на "Ситроене". Отечественный автомобиль протаранил иномарку, когда водитель решил проехать на запрещающий сигнал.



В итоге сам мужчина не пострадал, а вот 41-летняя женщина получила травмы.





Ольга СУПОНЕВА





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