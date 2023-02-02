четверг 2.02.2023 13:49:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:30, 2 февраля 2023 года

Пришвинские чтения состоятся в Орле

Площадкой станет библиотека имени писателя.


В Орле пройдут Пришвинские чтения. Мероприятия запланированы на 7-9 февраля.

Местом проведения станет детская библиотека им. Пришвина. В течение трех дней писатели, журналисты, педагоги, библиотекари, общественные деятели расскажут о ценностях жизни в свете юбилея Михаила Пришвина. Присоединятся к чтениям в очном формате и коллеги из других городов: Брянска, Ярославля. Цель встречи - объединить творческие усилия работников культуры и образования.

Пришвинские чтения в Орле проходят с 2008 года. В них традиционно принимают участие научные сотрудники и преподаватели вузов и школ Орла, Москвы, других городов, Института развития образования,  научные работники архивов, музеев, краеведы, представители библиотечной общественности разных регионов, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.