Пришвинские чтения состоятся в Орле

Площадкой станет библиотека имени писателя.

В Орле пройдут Пришвинские чтения. Мероприятия запланированы на 7-9 февраля.



Местом проведения станет детская библиотека им. Пришвина. В течение трех дней писатели, журналисты, педагоги, библиотекари, общественные деятели расскажут о ценностях жизни в свете юбилея Михаила Пришвина. Присоединятся к чтениям в очном формате и коллеги из других городов: Брянска, Ярославля. Цель встречи -

объединить творческие усилия работников культуры и образования.





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Пришвинские чтения в Орле проходят с 2008 года. В них традиционно принимают участие научные сотрудники и преподаватели вузов и школ Орла, Москвы, других городов, Института развития образования, научные работники архивов, музеев, краеведы, представители библиотечной общественности разных регионов, - прокомментировали в

пресс-службе регионального правительства.